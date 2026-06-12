Путин встретился с участниками СВО в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции. Мероприятие проходит в Кремле в эти минуты. В нём также принимает участие министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее глава государства вручил государственные премии и золотые звёзды Героев Труда по случаю празднования Дня России 12 июня.

В своём обращении президент поздравил участников церемонии с праздником и подчеркнул, что страна гордится подвигами предков. Также Путин назвал поддержку бойцов СВО духовной опорой для современных героев.