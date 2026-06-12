Путин встретился с участниками СВО в Кремле
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции. Мероприятие проходит в Кремле в эти минуты. В нём также принимает участие министр обороны Андрей Белоусов.
Ранее глава государства вручил государственные премии и золотые звёзды Героев Труда по случаю празднования Дня России 12 июня.
В своём обращении президент поздравил участников церемонии с праздником и подчеркнул, что страна гордится подвигами предков. Также Путин назвал поддержку бойцов СВО духовной опорой для современных героев.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.