ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 13:27

Путин встретился с участниками СВО в Кремле

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции. Мероприятие проходит в Кремле в эти минуты. В нём также принимает участие министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее глава государства вручил государственные премии и золотые звёзды Героев Труда по случаю празднования Дня России 12 июня.

Путин: Господь Бог всегда с Россией
Путин: Господь Бог всегда с Россией

В своём обращении президент поздравил участников церемонии с праздником и подчеркнул, что страна гордится подвигами предков. Также Путин назвал поддержку бойцов СВО духовной опорой для современных героев.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar