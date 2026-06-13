ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 10:58

Путин поручил вывести Донбасс и Новороссию на общероссийский уровень к 2030 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны к 2030 году выйти на общероссийский уровень по всем главным показателям. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.

«Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», — сказал глава государства.

Путин: Россия готова жить дружно с Западом, но интересов своих не предаст
Путин: Россия готова жить дружно с Западом, но интересов своих не предаст

Напомним, президент России Владимир Путин 13 июня открыл совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Встреча проходит в формате видеоконференции.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar