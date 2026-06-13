Путин поручил вывести Донбасс и Новороссию на общероссийский уровень к 2030 году
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Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области должны к 2030 году выйти на общероссийский уровень по всем главным показателям. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по развитию Донбасса и Новороссии.
«Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям, по качеству жизни людей», — сказал глава государства.
Напомним, президент России Владимир Путин 13 июня открыл совещание, посвящённое социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии. Встреча проходит в формате видеоконференции.
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