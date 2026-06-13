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13 июня, 11:01

Никакие обстрелы нас не остановят: Путин дал оценку ситуации в зоне СВО

Путин: ВС РФ сохраняют стратегическое преимущество и продвигаются в зоне СВО

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские подразделения сохраняют стратегическое преимущество в ходе специальной военной операции и продолжают уверенное движение вперёд. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию Донбасса и Новороссии.

Глава государства подчеркнул, что переломить текущую ситуацию на поле боя противнику уже не удастся.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил российский лидер.

Новости СВО 13 июня: ВС РФ освободили Приют, штурмуют Бачевск и Петро-Ивановку, Путин анонсировал наш Starlink для дронов и новые удары
Новости СВО 13 июня: ВС РФ освободили Приют, штурмуют Бачевск и Петро-Ивановку, Путин анонсировал наш Starlink для дронов и новые удары

Накануне Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле 12 июня раскрыл численность российской группировки в зоне боевых действий. Боевые задачи в рамках СВО выполняют свыше 700 тысяч человек.

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Юрий Лысенко
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