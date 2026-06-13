Никакие обстрелы нас не остановят: Путин дал оценку ситуации в зоне СВО
Путин: ВС РФ сохраняют стратегическое преимущество и продвигаются в зоне СВО
Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские подразделения сохраняют стратегическое преимущество в ходе специальной военной операции и продолжают уверенное движение вперёд. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на совещании, посвящённом развитию Донбасса и Новороссии.
Глава государства подчеркнул, что переломить текущую ситуацию на поле боя противнику уже не удастся.
«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперёд и никакие обстрелы, и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют», — отметил российский лидер.
Накануне Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации в Кремле 12 июня раскрыл численность российской группировки в зоне боевых действий. Боевые задачи в рамках СВО выполняют свыше 700 тысяч человек.
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