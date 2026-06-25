Экстренные отключения света ввели в Киеве
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Экстренные отключения света ввели в Киеве. Сначала гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях, которые введены на левом берегу по команде «Укрэнерго».
Затем украинские СМИ заявили, что свет начал пропадать также и на правом берегу столицы Украины. Жителям пришло оповещение об экстренных отключениях по всему городу.
При этом 22 июня уже сообщалось, что в Киеве начались проблемы с электричеством. Тогда свет пропал в нескольких районах, включая Голосеевский, Дарницкий и Днепровский.
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