Экстренные отключения света ввели в Киеве. Сначала гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил об ограничениях, которые введены на левом берегу по команде «Укрэнерго».

Затем украинские СМИ заявили, что свет начал пропадать также и на правом берегу столицы Украины. Жителям пришло оповещение об экстренных отключениях по всему городу.

При этом 22 июня уже сообщалось, что в Киеве начались проблемы с электричеством. Тогда свет пропал в нескольких районах, включая Голосеевский, Дарницкий и Днепровский.