Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остаётся в силе, заявил Лавров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что рекомендация, адресованная иностранным дипломатическим представительствам и компаниям, покинуть Киев, сохраняет свою силу. Соответствующее заявление он сделал в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.
«Ещё месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остаётся в силе», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия довела до сведения иностранных сотрудников в Киеве необходимость покинуть город, а дальнейшие решения остаются за ними. Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о якобы оставлении американским посольством украинской столицы. Представитель Кремля подчеркнул, что эти сведения уже опроверг представитель украинского МИД Георгий Тихий, назвав их ложными. Тихий подчеркнул, что распространяемая информация не имеет ничего общего с реальным положением дел. Посольство США также уличило Каллас во лжи, опровергнув упомянутую информацию.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.