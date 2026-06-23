Рекомендация об эвакуации дипломатов из Киева остаётся в силе, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что рекомендация, адресованная иностранным дипломатическим представительствам и компаниям, покинуть Киев, сохраняет свою силу. Соответствующее заявление он сделал в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

«Ещё месяца два назад мы официально предупредили всех иностранных коллег — и посольства, и представительства компаний, что рекомендуем во избежание недоразумений эвакуироваться из Киева. Эта рекомендация остаётся в силе», — сказал Лавров.