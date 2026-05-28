Возмездие близко: Шойгу заявил, что удар по Киеву может быть нанесён в любой момент

Россия готова нанести удар возмездия по Киеву в любой момент и уже продемонстрировала его потенциальную мощь. Данное заявление сделал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции в рамках I Международного форума по безопасности.

«Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтём, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлёк жертвы наших ребят совсем ещё юных и молодых», — указал он,

Шойгу подчеркнул, что никакие внешние факторы на это решение не повлияют. Отказ европейских послов покидать Киев не остановит Россию. У страны есть всё необходимое для нанесения такого удара.

Напомним, трагедия в Старобельске случилась в ночь на 22 мая 2026 года. Украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа Луганского педуниверситета, где в тот момент находились 86 человек, включая несовершеннолетних подростков. В результате теракта погиб 21 человек, десятки получили ранения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не все воспринимают всерьёз предупреждения Москвы о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве. По его словам, реакция на такие сигналы до сих пор недостаточно серьёзная. До этого МИД России уже выступил с жёстким заявлением после кровавой атаки в Старобельске. В нём сообщалось, что ВС РФ переходят к системным ударам по командным пунктам и предприятиям ВПК прямо в украинской столице.