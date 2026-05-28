Песков заявил, что предупреждения Москвы по Киеву не все воспринимают всерьёз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не все воспринимают всерьёз заявления Москвы о возможных ударах по центрам принятия решений в Киеве.

«Не все воспринимают всерьёз, нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции на предупреждения Москвы.

Министерство иностранных дел РФ ранее выступило с заявлением, в котором говорится, что в ответ на кровавую атаку в Старобельске Вооружённые силы России приступают к системным ударам по центрам принятия решений, командным пунктам и предприятиям ВПК в Киеве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему городу, МИД рекомендовал иностранным гражданам и сотрудникам дипмиссий как можно скорее покинуть украинскую столицу, чтобы избежать опасности.

В ночь на 22 мая 2026 года ВСУ нанесли удар беспилотниками по учебному корпусу и общежитию колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛНР), где в тот момент находились 86, в том числе подростки. В результате теракта погиб 21 человек, десятки пострадали. В МИД РФ заявили, что атака была осуществлена с использованием БПЛА, в том числе западного производства, при техническом содействии и предоставлении разведданных со стороны стран НАТО, что переполнило чашу терпения Москвы и подрывает усилия по урегулированию. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал произошедшее хладнокровным убийством несовершеннолетних.