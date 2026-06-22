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22 июня, 09:15

В Киеве зафиксировано массовое отключение света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

В Киеве начались проблемы с электричеством. Как сообщает УНИАН, свет пропал в нескольких районах, включая Голосеевский, Дарницкий и Днепровский.

Из-за этого не работает фуникулёр и остановились некоторые троллейбусы. Почему это произошло, пока неизвестно, и власти города пока молчат.

Под Харьковом зафиксированы взрывы на ТЭЦ
Под Харьковом зафиксированы взрывы на ТЭЦ

Ранее Вооружённые силы России нанесли удары по объектам в шести областях Украины, запустив 90 беспилотников, из которых 79, по данным Киева, были сбиты. В Харькове десять ФАБ поразили эшелон с топливом и вооружением, техническую зону военного института танковых войск, а также склад таможенно-логистического комплекса UNIT, который полностью сгорел.

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Наталья Демьянова
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