Под Харьковом зафиксированы взрывы на ТЭЦ

На энергетическом объекте в Харьковской области произошло происшествие. В районе теплоэлектроцентрали зафиксированы три мощных взрыва, повлекшие за собой существенные повреждения инфраструктуры.

«Произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает в том числе город Харьков, это было три КАБа», — заявили местные власти.

На данный момент детали случившегося уточняются. В официальных сводках пока не раскрывается точное наименование поврежденной станции, а также характер разрушений.

А ранее российские ВКС уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области. Цели в районе Светлого и Нижней Журавки выявила разведка. По ним нанесли удары бомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции, а также ракетой ЛМУР Х-39.