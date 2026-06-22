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22 июня, 07:39

Под Харьковом зафиксированы взрывы на ТЭЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

На энергетическом объекте в Харьковской области произошло происшествие. В районе теплоэлектроцентрали зафиксированы три мощных взрыва, повлекшие за собой существенные повреждения инфраструктуры.

«Произошли взрывы, которые мы слышали, они были возле Харькова, было попадание по одной из ТЭЦ, которая обеспечивает в том числе город Харьков, это было три КАБа», — заявили местные власти.

На данный момент детали случившегося уточняются. В официальных сводках пока не раскрывается точное наименование поврежденной станции, а также характер разрушений.

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А ранее российские ВКС уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области. Цели в районе Светлого и Нижней Журавки выявила разведка. По ним нанесли удары бомбами ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции, а также ракетой ЛМУР Х-39.

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Вероника Бакумченко
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