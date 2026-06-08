Шарий уличил ВСУ в ударе по ЧАЭС, всё снова ради денег

Недавний удар по Чернобыльской атомной электростанции был нанесён с территории Украины. Об этом в личном блоге написал украинский журналист Анатолий Шарий.

По словам публициста, разрушенная часть объекта находится с южной стороны, а южнее расположен Киев. Удар пришёлся в ту часть здания, где находится помещение МАГАТЭ (комната 301). В момент атаки специалистов агентства на станции не было.

По информации Шария, в марте 2026 года на совещаниях украинского Госагентства по управлению зоной отчуждения ставилась задача придумать способ ввода новых санкций против атомной сферы России, в том числе звучали предложения о провокациях. А за неделю до удара был выдан сертификат на лицензию эксплуатации хранилища отработанного ядерного топлива, хотя не все работы были завершены.

Также журналист утверждает, что после удара прошло совещание с участием представителей Госагентства, ЧАЭС и других организаций. Некоторые участники, которых никто не представлял, вероятно, были сотрудниками спецслужб. Отдельные руководители открыто радовались возможности получить новые бюджеты на реконструкцию.

«Для меня дело раскрыто», — резюмировал Шарий.

Life.ru рассказывал, что несколько дней назад Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего энергоснабжения из-за отключения линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Для обеспечения собственных нужд и поддержания работы станции были запущены резервные дизель-генераторы. К счастью, все системы безопасности функционируют в штатном режиме, радиационный фон на самой станции и прилегающей территории не превышает естественных показателей.