ЗАЭС оказалась полностью обесточена, задействованы дизель-генераторы

Запорожская АЭС полностью прекратила получать электроэнергию из внешней сети из-за отключения линии «Ферросплавная-1». Для поддержания работы станции были задействованы резервные дизель-генераторы, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшей собственные нужды станции», — говорится в сообщении.

Сотрудники станции заверили, что все системы безопасности функционируют нормально, и никаких инцидентов не зафиксировано. Уровень радиации на территории ЗАЭС и прилегающей зоне наблюдения соответствует естественным показателям и не выходит за рамки установленных нормативов. Специалисты осуществляют непрерывный мониторинг ситуации.

Тем временем третьи сутки подряд ЗАЭС подвергается атакам со стороны украинских войск. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся по территории, где хранится устаревшее оборудование станции. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о наличии раненых.