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5 июня, 18:32

ЗАЭС оказалась полностью обесточена, задействованы дизель-генераторы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская АЭС полностью прекратила получать электроэнергию из внешней сети из-за отключения линии «Ферросплавная-1». Для поддержания работы станции были задействованы резервные дизель-генераторы, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

«Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшей собственные нужды станции», — говорится в сообщении.

Сотрудники станции заверили, что все системы безопасности функционируют нормально, и никаких инцидентов не зафиксировано. Уровень радиации на территории ЗАЭС и прилегающей зоне наблюдения соответствует естественным показателям и не выходит за рамки установленных нормативов. Специалисты осуществляют непрерывный мониторинг ситуации.
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Тем временем третьи сутки подряд ЗАЭС подвергается атакам со стороны украинских войск. Сегодняшний удар беспилотника пришёлся по территории, где хранится устаревшее оборудование станции. Губернатор Евгений Балицкий сообщил о наличии раненых.

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Наталья Демьянова
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