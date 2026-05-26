Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 11:16

«Весь мусор под Киев»: Шарий высмеял планы по переносу останков Петлюры на Украину

Шарий иронично предложил разделить мощи Петлюры, чтобы хватило на всю Украину

Симон Петлюра. Обложка © Центральный государственный архив Украины

Симон Петлюра. Обложка © Центральный государственный архив Украины

Украинский журналист Анатолий Шарий саркастически высказался о планах по переносу останков Симона Петлюры в Киев. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.

«Скорее всего, останки Симона Петлюры притащат в Украину. Уже вроде как договорились. И я считаю прекрасным, что наконец-то руководитель еврейских погромов, уничтоживший массу киевлян, будет с почестями похоронен под Киевом», — отметил публицист.

При этом Шарий заметил небольшую несправедливость: прикоснуться к «святым мощам» смогут только жители столицы, а остальным придётся отправляться в специальное паломничество в «пантеон супергероев», где, по его словам, будут Андрей Мельник, Степан Бандера, Евгений Коновалец и, возможно, даже Герман Геринг в качестве почётного иностранного покойника.

Журналист предложил альтернативу: аккуратно разрубить останки Петлюры на кусочки и отправить их во все регионы, чтобы жители окраин тоже могли поклониться «мощам одного из самых великих украинцев». По его задумке, с этими фрагментами можно было бы служить молебны за Владимира Зеленского или наводить порчу на врагов.

«Я думаю, что в XXI веке современная, продвинутая Украина, которая ради светлой миссии очищения европейских кладбищ решила свозить весь мусор под Киев, найдёт этому применение», — заключил Шарий.

«Прославление на госуровне»: Кремль осудил создание пантеона нацистов на Украине
«Прославление на госуровне»: Кремль осудил создание пантеона нацистов на Украине

Накануне под Киевом с помпой перезахоронили останки второго руководителя Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника. Этот деятель в период Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами и конкурировал за лидерство со Степаном Бандерой. В Израиле подобные акции вызвали шок и возмущение, там заявили, что это грубое попрание исторической правды.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН включена в перечень экстремистских организаций и запрещена на территории России.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Анатолий Шарий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar