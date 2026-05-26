«Весь мусор под Киев»: Шарий высмеял планы по переносу останков Петлюры на Украину

Украинский журналист Анатолий Шарий саркастически высказался о планах по переносу останков Симона Петлюры в Киев. Соответствующий пост он опубликовал в телеграм-канале.

«Скорее всего, останки Симона Петлюры притащат в Украину. Уже вроде как договорились. И я считаю прекрасным, что наконец-то руководитель еврейских погромов, уничтоживший массу киевлян, будет с почестями похоронен под Киевом», — отметил публицист.

При этом Шарий заметил небольшую несправедливость: прикоснуться к «святым мощам» смогут только жители столицы, а остальным придётся отправляться в специальное паломничество в «пантеон супергероев», где, по его словам, будут Андрей Мельник, Степан Бандера, Евгений Коновалец и, возможно, даже Герман Геринг в качестве почётного иностранного покойника.

Журналист предложил альтернативу: аккуратно разрубить останки Петлюры на кусочки и отправить их во все регионы, чтобы жители окраин тоже могли поклониться «мощам одного из самых великих украинцев». По его задумке, с этими фрагментами можно было бы служить молебны за Владимира Зеленского или наводить порчу на врагов.

«Я думаю, что в XXI веке современная, продвинутая Украина, которая ради светлой миссии очищения европейских кладбищ решила свозить весь мусор под Киев, найдёт этому применение», — заключил Шарий.

