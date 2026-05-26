«Прославление на госуровне»: Кремль осудил создание пантеона нацистов на Украине
Песков: Киев на государственном уровне прославляет нацистских преступников
Московский Кремль. Обложка © Life.ru
В Кремле осудили создание на Украине пантеона нацистов, заявив, что это демонстрирует идеологическую сущность киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, подобные шаги являются опасным проявлением неонацизма не только для Украины, но и для всей Европы. Песков указал на то, что на ситуацию уже отреагировали в Израиле. Москва же воспринимает происходящее крайне негативно.
«Собственно, фактически в центре Европы происходит прославление нацистских преступников и приспешников на госуровне», — заявил представитель Кремля.
Песков добавил, что подобные действия Киева, по мнению Москвы, ещё раз подтверждают обоснованность решения о начале специальной военной операции.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киевской области с почестями перезахоронили останки второго лидера Организации украинских националистов* (ОУН*) Андрея Мельника. Он и его соратники сотрудничали с фашистами в годы Великой Отечественной войны, а также боролись за власть со Степаном Бандерой. В Израиле были в ужасе от таких акций, назвав это игнорированием исторической правды.
* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.