В Кремле осудили создание на Украине пантеона нацистов, заявив, что это демонстрирует идеологическую сущность киевского режима. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, подобные шаги являются опасным проявлением неонацизма не только для Украины, но и для всей Европы. Песков указал на то, что на ситуацию уже отреагировали в Израиле. Москва же воспринимает происходящее крайне негативно.

«Собственно, фактически в центре Европы происходит прославление нацистских преступников и приспешников на госуровне», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобные действия Киева, по мнению Москвы, ещё раз подтверждают обоснованность решения о начале специальной военной операции.

