Килиан Мбаппе назван худшим игроком ЧМ по оборонительным действиям

Килиан Мбаппе показал худший результат на чемпионате мира — 2026 по числу успешных оборонительных действий, говорится на статистической платформе FotMob. Нападающий сборной Франции занял последнюю строчку рейтинга среди всех футболистов турнира, которые провели на поле не менее 90 минут.

За семь матчей на мировом первенстве капитан французской команды выполнил лишь одно успешное действие в обороне. В эту категорию входят отборы, подкаты, перехваты и заблокированные удары. По данным FotMob, Мбаппе оказался на 602-м месте из 602 возможных. Его показатель оказался хуже, чем у любого голкипера, принимавшего участие в турнире.

Для сравнения, другие звёздные форварды заметно чаще помогали своим командам при игре без мяча. Лионель Месси совершил 11 успешных оборонительных действий, Эрлинг Холанд — 10, а 41-летний Криштиану Роналду записал на свой счёт пять таких эпизодов.

При этом слабая статистика в обороне не помешала Мбаппе остаться одним из главных героев чемпионата мира. Форвард забил восемь голов в семи матчах и вместе с Месси возглавляет список лучших бомбардиров турнира.

Тем временем в полуфинале ЧМ-2026 произошёл исторический эпизод с другим участником матча Франция — Испания. Защитник «красной фурии» Эмерик Лапорт стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось обыграть сборную своей родной страны на стадии полуфинала.

Испания победила Францию со счётом 2:0 и первой вышла в финал чемпионата мира. Голы Микеля Оярсабаля с пенальти и Педро Порро после перерыва принесли «красной фурии» путёвку в решающий матч турнира. Теперь испанцы сыграют в финале с победителем пары Англия — Аргентина. Для сборной Испании это будет второй финал в истории чемпионатов мира: первый состоялся в 2010 году, когда команда в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 1:0 и впервые стала чемпионом мира.

Теперь испанцы сыграют в финале с победителем пары Англия — Аргентина. Для сборной Испании это будет второй финал в истории чемпионатов мира: первый состоялся в 2010 году, когда команда в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 1:0 и впервые стала чемпионом мира.