Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт установил уникальный рекорд на чемпионате мира. Он стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось обыграть национальную команду своей родной страны на стадии полуфинала.

Историческое событие произошло в матче Испания — Франция. «Красная фурия» одержала победу со счётом 2:0 и первой пробилась в финал мирового первенства, а Лапорт помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности. При этом сам защитник родился во Франции и в юности выступал за французские сборные разных возрастов. Он провёл более 50 матчей за команды своей страны, однако за главную национальную сборную так и не сыграл.

Футбольный путь Лапорта изменился после переезда в Испанию. Ещё подростком он оказался в системе «Атлетика» из Бильбао, где прошёл баскскую футбольную школу. В 2021 году игрок получил испанское гражданство и вскоре дебютировал за новую сборную, став одним из ключевых защитников команды.

Выбор в пользу Испании оказался успешным: именно с этой командой Лапорт впервые добрался до финала чемпионата мира. Теперь защитник может пополнить коллекцию международных трофеев — в решающем матче турнира испанцы сыграют с победителем пары Англия — Аргентина.

Для «красной фурии» предстоящий финал станет вторым в истории чемпионатов мира. Впервые испанцы вышли в главный матч турнира в 2010 году — тогда команда в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 1:0 и впервые завоевала титул чемпионов мира.