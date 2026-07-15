Лапорт обыграл Францию на ЧМ и впервые в истории установил уникальный рекорд
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Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт установил уникальный рекорд на чемпионате мира. Он стал первым футболистом в истории турнира, которому удалось обыграть национальную команду своей родной страны на стадии полуфинала.
Историческое событие произошло в матче Испания — Франция. «Красная фурия» одержала победу со счётом 2:0 и первой пробилась в финал мирового первенства, а Лапорт помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности. При этом сам защитник родился во Франции и в юности выступал за французские сборные разных возрастов. Он провёл более 50 матчей за команды своей страны, однако за главную национальную сборную так и не сыграл.
Футбольный путь Лапорта изменился после переезда в Испанию. Ещё подростком он оказался в системе «Атлетика» из Бильбао, где прошёл баскскую футбольную школу. В 2021 году игрок получил испанское гражданство и вскоре дебютировал за новую сборную, став одним из ключевых защитников команды.
Выбор в пользу Испании оказался успешным: именно с этой командой Лапорт впервые добрался до финала чемпионата мира. Теперь защитник может пополнить коллекцию международных трофеев — в решающем матче турнира испанцы сыграют с победителем пары Англия — Аргентина.
Победу над Францией в полуфинале Испании принесли голы Микеля Оярсабаля, реализовавшего пенальти на 22-й минуте, и Педро Порро, отличившегося после перерыва.
Для «красной фурии» предстоящий финал станет вторым в истории чемпионатов мира. Впервые испанцы вышли в главный матч турнира в 2010 году — тогда команда в дополнительное время обыграла Нидерланды со счётом 1:0 и впервые завоевала титул чемпионов мира.
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