Девушка Ямаля попросила его вывести Испанию в финал ЧМ ради Джастина Бибера

Девушка нападающего сборной Испании Ламина Ямаля Инес Гарсия попросила футболиста помочь команде пробиться в финал чемпионата мира — 2026. Всё дело в том, что она очень хочет попасть на шоу Джастина Бибера.

Ранее ФИФА объявила, что канадский певец выступит в перерыве финального матча турнира. Кроме него, в праздничной программе заявлены Шакира, Мадонна, BTS, Burna Boy и другие артисты. После публикации анонса Гарсия обратилась к Ямалю в социальных сетях с необычной просьбой.

«Моя любовь, сделай всё что угодно, чтобы попасть в финал. Ты меня слышишь? Всё что угодно», — написала девушка футболиста.

Сейчас сборная Испании продолжает борьбу за главный трофей турнира. В четвертьфинале команда встретится с Бельгией 10 июля в Лос-Анджелесе. Сам Ямаль уже успел войти в историю чемпионатов мира. В матче против Саудовской Аравии он забил свой первый гол на мундиале и стал одним из самых молодых футболистов, открывавших счёт в игре турнира.

Дебютный мяч Ямаля на чемпионатах мира даже позволил ему повторить достижение легендарного Пеле. Последний раз до этого футболист младше 18 лет забивал первый гол команды в матче мирового первенства в 1958 году — тогда это сделал 17-летний бразилец.