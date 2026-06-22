Ямаль встал в один ряд с Пеле после дебютного гола на чемпионатах мира

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль забил свой первый мяч на чемпионате мира в игре против Саудовской Аравии. Футболист назвал этот момент осуществлением главной мечты, сообщает сайт ФИФА.

Встреча прошла в американской Атланте в рамках второго тура группового этапа. Испанцы одержали разгромную победу над соперниками со счетом 4:0.

Дебютный мяч в ворота аравийской команды влетел уже на 10-й минуте. Автором гола стал Ламин Ямаль, для которого этот матч стал первым на мундиале в стартовом составе.

Достижение вписало его имя в историю рядом с Пеле. В последний раз счёт в поединке мирового первенства открывал футболист не старше 18 лет в далёком 1958 году — тогда это легендарный бразилец в возрасте 17 лет.

Сам форвард «Барселоны» признался, что мысленно возвращается к недавнему прошлому. Он рассказал, что ещё прошлый чемпионат смотрел в школе, поэтому сейчас особенно остро ощущает реальность происходящего.

Эмоций добавляло и присутствие близких людей на стадионе. Ямаль подчеркнул, что забить, когда вся семья находится на трибунах, — это и есть истинное воплощение мечты.

Сборная Испании занимает первое место в своей группе. 27 июня подопечные Луиса де ла Фуэнте сыграют с Уругваем в заключительном туре.

Чемпионат мира 2026 года продолжается в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня, а финальный свисток прозвучит 19 июля.