Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию и возглавила группу H

Испанская сборная по футболу одержала уверенную победу над Саудовской Аравией, разгромив соперника со счётом 4:0 во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Матч состоялся в Атланте, США.

Голами за Испанию отличились Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль, оформивший дубль. Саудовская Аравия помогла сопернику, забив автогол усилиями Хассана Аль-Тамбакти. Благодаря этой победе Испания вышла на первое место в группе H, набрав 4 очка. За ней следуют Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде, у которых по одному очку.

Оставшиеся матчи группы пройдут в ночь на 27 июня: Испания встретится с Уругваем, а Саудовская Аравия – с Кабо-Верде.

Ранее историческое очко на чемпионате мира по футболу впервые в своей истории набрала сборная Кюрасао, завершив встречу второго тура группового этапа ЧМ-2026 вничью с Эквадором. Матч прошёл в Канзас-Сити и закончился без забитых мячей — 0:0.