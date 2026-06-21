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21 июня, 15:58

Футболист Парагвая «прикарманил» часы арбитра во время матча с Турцией на ЧМ

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

В матче на ЧМ между Парагваем и Турцией хавбек парагвайцев Матиас Галарса подобрал часы, выпавшие у арбитра Ивана Бартона. Об этом рассказал «Чемпионат».

Курьёз случился ближе к перерыву. Судья из Сальвадора обронил часы, когда разнимал толкавшихся футболистов. Галарса заметил их на газоне и нацепил себе на запястье. В начале второй половины встречи аксессуар вернули владельцу.

Игра состоялась в субботу, 20 июня. Победу своей команде принёс именно Галарса — он забил единственный мяч на второй минуте.

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А ранее на чемпионате мира произошёл другой необычный эпизод. В концовке матча США и Австралии немецкий арбитр Феликс Цвайер упал на поле из-за судороги — ногу свело так сильно, что 45-летнему рефери помогали сами игроки. Резервный судья принёс Цвайеру стаканчик с рассолом от маринованных огурцов, и уже через мгновение он встал и продолжил работать.

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Вероника Бакумченко
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