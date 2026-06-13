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13 июня, 12:43

Полиция США задержала двоих подозреваемых в краже экипировки у сборной Англии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / England

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / England

Полиция Канзас-сити задержала двоих подозреваемых в краже экипировки у футболистов английской сборной. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл во время транспортировки снаряжения из Флориды, где команда проводила предтурнирный сбор, на тренировочную базу в деревне Свуп-Соккер (штат Миссури). Среди украденного имущества также значатся официальные мячи мундиаля и тренировочный инвентарь.

Расследованием занимается полицейское управление Канзас-Сити. Представитель органов уточнил изданию, что двое лиц, представляющих интерес, взяты под стражу до окончания разбирательства.

Подопечные Томаса Тухеля сегодня должны впервые опробовать поле. Футбольная ассоциация Англии пока воздерживается от комментариев, но вынуждена тесно взаимодействовать с местной полицией для возврата утраченного имущества.

Уже в среду в Далласе англичанам предстоит стартовый матч группового этапа против Хорватии. Тренерский штаб нацелен привести мужскую сборную к первому трофею с 1966 года, и подобный казус создаёт для персонала дополнительную головную боль.

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Напомним, что сборная Англии по футболу подверглась ограблению накануне чемпионата мира 2026 года. Среди пропавшего имущества — бутсы, официальные мячи турнира и другое снаряжение. Отмечается, что после кражи у команды остался лишь один мяч. Украсть могли в том числе личные вещи лидеров сборной Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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