Канада отказала в визе игроку сборной Ганы Парти из-за обвинений в изнасиловании

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти не сможет выйти на поле в Торонто. Канадские власти отказали футболисту во въездной визе, пишет The Athletic Football.

Причина кроется в уголовном преследовании спортсмена. На правительственном сайте Канады указано, что основанием для запрета служит совершённое преступление или наличие судимости. В июле прошлого года столичная полиция Лондона предъявила Парти обвинения в изнасиловании. По версии следствия, эпизоды имели место в 2021–2022 годах.

В августе суд освободил игрока под залог. Сам он вину ни по одному пункту не признал, однако в феврале 2026-го список обвинений пополнился новыми.

Встреча Ганы и Панамы в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира состоится в ночь на 18 июня по Москве. Два других поединка — против Англии и Хорватии — ганская команда проведёт на территории США.

Парти 32 года. С 2020 по 2025 год он защищал цвета лондонского «Арсенала», а с августа минувшего года представляет испанский «Вильярреал».

Ранее власти Соединённых Штатов дали разрешение на въезд сборной Демократической Республики Конго для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Команда добралась до Хьюстона после выполнения всех санитарных требований. Подготовка к турниру шла в условиях ограничений, вызванных вспышкой вируса Эбола. Перед поездкой игроки и тренерский штаб прошли обязательный 21-дневный карантин.