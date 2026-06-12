Сборной ДР Конго разрешили въезд в США для участия в ЧМ-2026

Власти США разрешили сборной Демократической Республики Конго въезд в страну для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Команда прибыла в Хьюстон после выполнения санитарных требований. Об этом сообщило агентство AFP.

Подготовка конголезской сборной к турниру проходила на фоне ограничений, связанных со вспышкой вируса Эбола. Игроки и представители тренерского штаба перед поездкой в Соединённые Штаты прошли обязательный 21-дневный карантин.

По данным AFP, после завершения карантинных мероприятий команда получила разрешение на въезд и уже прибыла в Хьюстон, где проведёт первый матч турнира.

Сборная ДР Конго выступит на мировом первенстве в группе K. Соперниками команды станут сборные Португалии, Узбекистана и Колумбии.

Первую встречу конголезские футболисты проведут 17 июня в Хьюстоне против команды Португалии. Затем 24 июня они сыграют с Колумбией в мексиканском Сапопане. Заключительный матч группового этапа против сборной Узбекистана состоится 28 июня в Атланте.

Ранее сообщалось, что сборная Демократической Республики Конго могла пропустить чемпионат мира по футболу 2026 года из-за вспышки Эболы в стране. Об этом сообщал телеканал ESPN со ссылкой на представителя рабочей группы Белого дома по турниру Эндрю Джулиани. По его словам, команда должна была пройти карантин на территории Бельгии, где проводила подготовительный сбор и товарищеские матчи. Американские власти предупреждали, что без выполнения этого требования сборная может лишиться возможности приехать на турнир.