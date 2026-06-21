Микель Оярсабаль признан лучшим игроком матча Испании и Саудовской Аравии

Сборная Испании одержала разгромную победу над Саудовской Аравией во втором туре группового этапа чемпионата мира. Главным героем встречи назван Микель Оярсабаль, о чём свидетельствуют данные на сайте ФИФА.

Матч состоялся в воскресенье в американской Атланте. Итоговый счёт на табло — 4:0 в пользу европейской команды.

Форвард «Реал Сосьедада» оформил дубль, а также помог отличиться Ламину Ямалю, записав на свой счёт результативную передачу. Такая статистика принесла ему звание лучшего футболиста поединка.

29-летний нападающий давно является ключевой фигурой в национальной сборной. В его активе теперь 27 точных ударов в 55 проведённых встречах.

Турнир продолжается. В заключительной игре группового раунда испанцам предстоит встреча с уругвайцами. Этот матч пройдёт 27 июня по московскому времени.

Сам мундиаль принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Даты проведения — с 11 июня по 19 июля.