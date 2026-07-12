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12 июля, 08:13

«Говори со мной с уважением»: Месси повздорил с арбитром в матче со Швейцарией

Месси потребовал от арбитра уважения во время матча со Швейцарией

Обложка © ТАСС / AP / Charlie Riede

Обложка © ТАСС / AP / Charlie Riede

В четвертьфинале ЧМ-2026 против Швейцарии капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал замечание главному арбитру Жоау Пиньейре. Его слова приводит TyC Sports.

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально — я же говорил с тобой нормально», — сказал аргентинский нападающий.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Судьба решилась в овертайме. На десятой минуте матча счёт открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте сравнял. В овертайме на 112-й минуте свой мяч забил Хулиан Альварес. Окончательный счёт установил Лаутаро Мартинес, поразив ворота соперника на 120-й минуте.

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Матч прошёл в напряжённой борьбе, но Аргентине хватило сил вырвать победу в дополнительное время. Следующим соперником действующих чемпионов мира по футболу станет сборная Англии, обыгравшая в четвертьфинале Норвегию со счётом 2:1.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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