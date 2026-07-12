«Говори со мной с уважением»: Месси повздорил с арбитром в матче со Швейцарией

В четвертьфинале ЧМ-2026 против Швейцарии капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал замечание главному арбитру Жоау Пиньейре. Его слова приводит TyC Sports.

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально — я же говорил с тобой нормально», — сказал аргентинский нападающий.

Встреча завершилась со счётом 3:1. Судьба решилась в овертайме. На десятой минуте матча счёт открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте сравнял. В овертайме на 112-й минуте свой мяч забил Хулиан Альварес. Окончательный счёт установил Лаутаро Мартинес, поразив ворота соперника на 120-й минуте.

Матч прошёл в напряжённой борьбе, но Аргентине хватило сил вырвать победу в дополнительное время. Следующим соперником действующих чемпионов мира по футболу станет сборная Англии, обыгравшая в четвертьфинале Норвегию со счётом 2:1.