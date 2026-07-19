Трамп похлопал Кубок мира в финале ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания во время главного матча чемпионата мира по футболу – 2026. Главный трофей соревнования в ложу американского лидера по ходу первого тайма принёс легендарный бразилец Роналдо.

На кадрах трансляции видно, как Трамп несколько раз похлопал Кубок мира по боковой части, после чего вернулся к просмотру решающей игры. Необычный момент попал в эфир прямой трансляции.

Стоит отметить, что по традиции прикасаться к кубку могут только игроки-чемпионы мира, президент ФИФА и действующие главы государств.

Финал мирового первенства проходит на стадионе в Ист-Ратерфорде. Трамп присутствует на матче в статусе почётного гостя – вместе с представителями ФИФА, чиновниками и другими известными персонами.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп оценил выступления главных звёзд ЧМ-2026 – Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Гарри Кейна. Президент США отдельно отметил талант аргентинца, назвав его хет-трик редким достижением. Американский лидер также рассказал о личном знакомстве с Роналду и похвалил его футбольные способности. При этом Трамп нашёл повод для критики игры Кейна, с которым иногда встречается на поле для гольфа.