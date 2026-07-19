«Не хочу в тюрьму»: Игрок сборной Испании пошутил о встрече с Трампом после финала ЧМ

Нападающий сборной Испании Борха Иглесиас признался, что неохотно пожмёт руку президенту США Дональду Трампу на финале чемпионата мира, сославшись на страх перед возможными последствиями. Церемония вручения Кубка Жюля Риме пройдёт 19 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где испанцы встретятся с действующими чемпионами — сборной Аргентины.

«Я не хочу попасть в тюрьму», — сказал 33-летний футболист «Сельты Виго», пишет Daily Mail.

Иглесиас также отметил, что его политическая позиция хорошо известна: он выступал в поддержку протестующих в Палестине и красил ногти в чёрный цвет в знак солидарности с Black Lives Matter.

Ранее Дональд Трамп поставил эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балоганом выше всех остальных воспоминаний о чемпионате мира по футболу. По его словам, именно история с приостановкой дисквалификации форварда оказалась самым заметным моментом турнира.