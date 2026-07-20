Аргентина осталась в меньшинстве в финале ЧМ-2026 перед дополнительным временем

Сборная Аргентины осталась вдесятером в финальном матче чемпионата мира 2026 года против Испании. Полузащитник Энцо Фернандес был удалён перед началом дополнительного времени.

Футболист получил вторую жёлтую карточку за грубый фол. Первое предупреждение арбитр показал ему на 82-й минуте встречи.

Основное время финала завершилось без забитых мячей — 0:0. После удаления аргентинцы были вынуждены начать дополнительное время в меньшинстве.

Финальный матч чемпионата мира проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Победитель определится по итогам двух дополнительных таймов, а если счёт останется равным — в серии пенальти.

Ранее Life.ru писал, что сборные Испании и Аргентины не смогли открыть счёт в первом тайме финала чемпионата мира – 2026. Решающий матч турнира проходит на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, где команды с первых минут выбрали жёсткий стиль игры. Стоит отметить, что за основное время аргентинцы ни разу не ударили в створ ворот соперника.