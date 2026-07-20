Ферран Торрес вывел Испанию вперёд в финале ЧМ-2026 в дополнительное время
Ферран Торрес. Обложка © X / Selección Española Mascu
Сборная Испании открыла счёт в финале чемпионата мира по футболу 2026 года против Аргентины. Первый мяч в начале второго дополнительного тайма забил нападающий Ферран Торрес.
Форвард отличился на 106-й минуте встречи, воспользовавшись своим моментом и отправив мяч в ворота аргентинской команды.
Основное время финала завершилось без забитых мячей — 0:0. Незадолго до начала дополнительного времени сборная Аргентины осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса, который получил вторую жёлтую карточку за грубый фол. Первое предупреждение он заработал на 82-й минуте.
Финальный матч чемпионата мира проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Испания ведёт со счётом 1:0 и находится в шаге от завоевания второго титула чемпионов мира в своей истории.
Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.