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19 июля, 21:51

Ферран Торрес вывел Испанию вперёд в финале ЧМ-2026 в дополнительное время

Ферран Торрес. Обложка © X / Selección Española Mascu

Ферран Торрес. Обложка © X / Selección Española Mascu

Сборная Испании открыла счёт в финале чемпионата мира по футболу 2026 года против Аргентины. Первый мяч в начале второго дополнительного тайма забил нападающий Ферран Торрес.

Форвард отличился на 106-й минуте встречи, воспользовавшись своим моментом и отправив мяч в ворота аргентинской команды.

Основное время финала завершилось без забитых мячей — 0:0. Незадолго до начала дополнительного времени сборная Аргентины осталась в меньшинстве после удаления полузащитника Энцо Фернандеса, который получил вторую жёлтую карточку за грубый фол. Первое предупреждение он заработал на 82-й минуте.

Финальный матч чемпионата мира проходит в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Испания ведёт со счётом 1:0 и находится в шаге от завоевания второго титула чемпионов мира в своей истории.

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Лия Мурадьян
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