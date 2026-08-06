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6 августа, 08:05

Месси провёл второй матч после ЧМ и стал лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг

«Интер Майами» разгромил «Атлетико Сан-Луис» в Кубке лиг благодаря дублю Месси

Обложка © ТАСС /Chris Arjoon

Обложка © ТАСС /Chris Arjoon

«Интер Майами» взял верх над мексиканским «Атлетико Сан-Луис» в стартовом туре Кубка лиг. Матч прошёл в штате Флорида и завершился со счетом 4:2.

Хозяева пропустили уже на 4-й минуте после точного удара Давида Родригеса. Однако затем Лионель Месси реализовал момент на 11-й минуте, а позже помог отличиться Теласко Сеговии.

Перед свистком на перерыв аргентинец оформил дубль, забив на 44-й минуте. Также звёздный игрок отметился результативной передачей. В компенсированное время первого тайма преимущество команды закрепил Микаэл — 4:1.

Сразу после возобновления игры Рафаэль Льоренте сократил отставание гостей, но на большее их не хватило.

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Этот дубль позволил Месси достичь отметки в 14 мячей за всю историю участия в Кубке лиг. Теперь он единолично возглавляет список снайперов турнира. Игра стала для футболиста второй после возвращения с чемпионата мира 2026 года. На мундиале его сборная Аргентины уступила в финале Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

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Никита Никонов
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