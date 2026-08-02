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2 августа, 15:13

Джорджина дождалась: СМИ узнали подробности предстоящей свадьбы Роналду

The Sun: Криштиану Роналду женится на Джорджине Родригес 8 августа на Мадейре

Свадьба португальского футболиста Криштиану Роналду и испанской модели Джорджины Родригес запланирована на 8 августа. Торжество должно пройти на острове Мадейра, сообщает The Sun.

По данным издания, пара выбрала для церемонии собор в городе Фуншал — месте, где родился знаменитый спортсмен. Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. За это время у пары появились две дочери, а всего у нападающего пятеро детей.

41-летний игрок «Аль-Насра» считается одним из самых титулованных футболистов в истории. Он пять раз получал «Золотой мяч», четырежды становился обладателем «Золотой бутсы», выигрывал Лигу чемпионов и стал чемпионом Европы в 2016 году.

Церемония на родном острове может стать одним из самых ожидаемых событий в личной жизни звезды мирового футбола.

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Ранее Life.ru писал, что Роналду поддержал обвинения ФИФА в помощи Аргентине на ЧМ-2026. Португальский форвард поставил отметку «нравится» под постом в социальной сети, который содержал фрагмент испанского телешоу.

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Полина Никифорова
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