Роналду поддержал обвинения ФИФА в помощи Аргентине на ЧМ-2026
Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristiano
Криштиану Роналду выразил поддержку критикам Международной федерации футбола. Португальский форвард поставил отметку «нравится» под постом в социальной сети, который содержал фрагмент испанского телешоу. Авторы материала обвиняли ФИФА в коррупционных связях со сборной Аргентины.
Речь идёт о передаче Espejo Público. Журналистка Пилар Родригес сделала заявление после полуфинального матча между сборными Аргентины и Англии. Ведущая заявила, что аргентинская команда покинула бы турнир на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. Родригес также назвала международную федерацию одной из самых коррумпированных организаций в мире.
Сборная Португалии завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала. 6 июля команда уступила испанцам со счётом 0:1. По итогу сборная Испании завоевала чемпионский титул. 19 июля испанские футболисты обыграли аргентинцев в финальном матче в Нью-Йорке.
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