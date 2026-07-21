Роналду поддержал обвинения ФИФА в помощи Аргентине на ЧМ-2026

Речь идёт о передаче Espejo Público. Журналистка Пилар Родригес сделала заявление после полуфинального матча между сборными Аргентины и Англии. Ведущая заявила, что аргентинская команда покинула бы турнир на пять матчей раньше, если бы не помощь от ФИФА. Родригес также назвала международную федерацию одной из самых коррумпированных организаций в мире.