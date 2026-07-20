FIFA накажет футболистов сборной Аргентины за драку после финала ЧМ
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Международная федерация футбола (FIFA) инициировала дисциплинарное разбирательство в связи с поведением игроков сборной Аргентины после финала чемпионата мира, который завершился поражением команды от Испании. Об этом пишет Daily Mail.
Драка в финале ЧМ-2026. Видео X / sportsonpredict
Беспорядки устроили аргентинцы. И представители FIFA намерены привлечь к ответственности нарушителей, тем более что потасовка попала в объективы камер, несмотря на окончание матча. Какое именно наказание могут понести спортсмены, не уточняется.
Напомним, сразу после финального свистка в решающем матче ЧМ-2026 на футбольном поле вспыхнула драка. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес спровоцировал конфликт с игроками команды Испании. Аргентинец схватил за шею защитника соперников Эрика Гарсию. Затем он толкнул полузащитника Гави. Партнёры по командам быстро разняли участников потасовки. Главный арбитр показал Паредесу прямую красную карточку.
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