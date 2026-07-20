Голкипер Испании Райя едва не повесился на сетке ворот из-за застрявшей медали
Давид Райя. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL
Голкипер сборной Испании Давид Райя чуть не вздёрнулся на воротах из-за застрявшей в сетке золотой медали. Инцидент произошёл во время празднования победы на чемпионате мира.
Опасный трюк испанского вратаря. Видео © X / OnlyWilo_
Забравшийся на перекладину створа вратарь так увлёкся отстёгиванием сетки, что не заметил, как висевшая у него на шее награда запуталась в ячейках. В итоге спортсмен спрыгнул с ворот с головой в петле. К счастью, высота оказалась небольшой и Райя смог приземлиться не травмировав шею, а потом быстро сориентировался и выпутался из петли.
Напомним, вчера вечером сборная Испании завоевала второе в истории чемпионство, обыграв Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал превосходство испанцев и попросил не обесценивать прежние достижения своей команды, заявив, что аргентинцы сделали всё возможное, но победа была честно заработана соперником. К слову, защитник испанцев Марк Кукурелья перед финалом повторил ритуал Жоана Капдевилы и закопал в газон «счастливую» монету.
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