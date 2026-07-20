Голкипер Испании Райя едва не повесился на сетке ворот из-за застрявшей медали

Голкипер сборной Испании Давид Райя чуть не вздёрнулся на воротах из-за застрявшей в сетке золотой медали. Инцидент произошёл во время празднования победы на чемпионате мира.

Забравшийся на перекладину створа вратарь так увлёкся отстёгиванием сетки, что не заметил, как висевшая у него на шее награда запуталась в ячейках. В итоге спортсмен спрыгнул с ворот с головой в петле. К счастью, высота оказалась небольшой и Райя смог приземлиться не травмировав шею, а потом быстро сориентировался и выпутался из петли.