Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 14:40

Голкипер Испании Райя едва не повесился на сетке ворот из-за застрявшей медали

Давид Райя. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Давид Райя. Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

Голкипер сборной Испании Давид Райя чуть не вздёрнулся на воротах из-за застрявшей в сетке золотой медали. Инцидент произошёл во время празднования победы на чемпионате мира.

Опасный трюк испанского вратаря. Видео © X / OnlyWilo_

Забравшийся на перекладину створа вратарь так увлёкся отстёгиванием сетки, что не заметил, как висевшая у него на шее награда запуталась в ячейках. В итоге спортсмен спрыгнул с ворот с головой в петле. К счастью, высота оказалась небольшой и Райя смог приземлиться не травмировав шею, а потом быстро сориентировался и выпутался из петли.

Зря влезал: Трампа не оказалось на общей фотографии сборной Испании, а он так хотел
Зря влезал: Трампа не оказалось на общей фотографии сборной Испании, а он так хотел

Напомним, вчера вечером сборная Испании завоевала второе в истории чемпионство, обыграв Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал превосходство испанцев и попросил не обесценивать прежние достижения своей команды, заявив, что аргентинцы сделали всё возможное, но победа была честно заработана соперником. К слову, защитник испанцев Марк Кукурелья перед финалом повторил ритуал Жоана Капдевилы и закопал в газон «счастливую» монету.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Футбол
  • ЧМ по футболу — 2026
  • Испания
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar