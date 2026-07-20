Зря влезал: Трампа не оказалось на общей фотографии сборной Испании, а он так хотел

Президент США Дональд Трамп вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу, и остался для общего фото. Однако на опубликованных FIFA снимках его изображение было удалено.

При этом амерканский лидер очень-очень хотел постоять рядом с триумфаторами. Президент ФИФА Джанни Инфантино даже пытался увести его от спортсменов, но тщетно. Видимо, зря влезал.

Испанцы в ночь на 20 июля в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0 и завоевали титул. Трамп, присутствовавший на матче в Ист-Ратерфорде, спустился на поле для поздравлений, но на официальных фотографиях его не оказалось.