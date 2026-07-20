Зря влезал: Трампа не оказалось на общей фотографии сборной Испании, а он так хотел
Трампа вырезали с общей фотографии сборной Испании после победы на ЧМ-2026
Сборная Испании по футболу. Обложка © X / FIFA
Президент США Дональд Трамп вышел на поле, чтобы поздравить сборную Испании с победой на чемпионате мира по футболу, и остался для общего фото. Однако на опубликованных FIFA снимках его изображение было удалено.
При этом амерканский лидер очень-очень хотел постоять рядом с триумфаторами. Президент ФИФА Джанни Инфантино даже пытался увести его от спортсменов, но тщетно. Видимо, зря влезал.
Испанцы в ночь на 20 июля в дополнительное время обыграли Аргентину со счётом 1:0 и завоевали титул. Трамп, присутствовавший на матче в Ист-Ратерфорде, спустился на поле для поздравлений, но на официальных фотографиях его не оказалось.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира 2026 года одним из величайших событий в истории спорта, похвалив организаторов и отметив рекордные почти 7 млн зрителей. Во время финала ЧМ-2026 Дональд Трамп прикоснулся к Кубку мира, который ему в ложу принёс Роналдо, и это разрешено лишь чемпионам, президенту ФИФА и главам государств.
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