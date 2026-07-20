Инфантино не смог прогнать Трампа с пьедестала во время чемпионского фото Испании

Президент США Дональд Трамп неожиданно стал участником командного фото сборной Испании после её победы на чемпионате мира 2026 года. Американский лидер вручил футболистам кубок, а затем остался рядом с ними перед торжественным поднятием.

Трамп празднует вместе с испанцами. Видео © X / Fun Tom

Президент FIFA Джанни Инфантино подбежал к Трампу и попытался аккуратно увести его в сторону, чтобы оставить чемпионов в кадре одних. Однако глава Белого дома не сдвинулся с места и продолжил позировать перед камерами вместе с испанскими игроками.

В результате Трамп попал на один из главных снимков празднования, словно он тоже отбегал на поле два часа и раздал полсотни передач под удар, чтобы Испания всё-таки смогла добыть свой важнейший гол в экстра-тайме.

Традиционно игроков победившей команды оставляют одних на пьедестале во время празднования. Потом из этого делают множество видео, которые наверняка будут крутить и на следующем чемпионате мира.

Кстати, Дональду Трампу очень понравился проведённый чемпионат мира, который он окрестил величайшим футбольным событием в истории. Американский президент лично вручал кубок капитану Испании Родри, а затем задержался на празднование.