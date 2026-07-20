Трамп заявил, что хотел бы поменяться местами с Месси и Роналду

Президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы на время поменяться местами с легендами мирового футбола Лионелем Месси и Криштиану Роналду. По словам американского лидера, жизнь знаменитых спортсменов кажется ему гораздо проще собственной.

Трамп рассказал, что недавно встречался с капитаном сборной Аргентины, а с португальским форвардом знаком уже давно. Он отметил высокий статус футболистов и заявил, что их повседневная жизнь сильно отличается от его работы в Белом доме.

«Я недавно встретился с Месси, а Криштиану я знаю уже давно, и у них, безусловно, очень хорошая жизнь. Я думаю, у них очень хорошая жизнь. На самом деле, намного легче, чем моя. Честно говоря, я бы с ними поменялся местами примерно на месяц», – сказал Трамп в беседе с Fox Sport.

Американский лидер не уточнил, что именно привлекает его в жизни спортсменов, однако добавил, что хотел бы на короткое время оказаться на их месте.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал эпизод с нападающим сборной США Фоларином Балоганом самым ярким моментом чемпионата мира. Президент рассказал, что следил за ситуацией вокруг дисквалификации футболиста и даже обсуждал её с главой ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер признался, что не ожидал такого внимания к своему вмешательству, однако поддержал решение дисциплинарного комитета, позволившее игроку вернуться на поле. По словам Трампа, благодаря этому сборная США смогла выступить в полном составе.