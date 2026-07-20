Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии награждения после финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.

Трамп вручил Кубок мира сборной Испании и отпраздновал победу вместе с командой. Видео © Х / whitehouse

Американский лидер вышел на поле после окончания встречи, вручил испанским футболистам главный трофей турнира, а затем остался рядом с командой во время празднования победы. Вместе с игроками Трамп аплодировал, улыбался и наблюдал за тем, как капитан сборной поднял Кубок мира над головой.

Ранее президент США также оказался в центре внимания: во время игры в его ложу принесли главный трофей турнира, и Трамп не удержался, несколько раз похлопав Кубок мира по боку.

Чемпионат мира 2026 года завершился победой сборной Испании, которая во второй раз в своей истории завоевала титул сильнейшей команды планеты. Единственный мяч в финале забил Ферран Торрес, отличившийся во втором дополнительном тайме.

Ранее Life.ru писал, что Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026. Полузащитник сборной Испании стал самым ценным футболистом турнира. Для Родри это очередной большой успех: он уже выигрывал чемпионат Европы и получал «Золотой мяч» в 2024 году.