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19 июля, 22:45

Родри признан лучшим игроком чемпионата мира — 2026

Родри. Обложка © X / Selección Española Mascu

Родри. Обложка © X / Selección Española Mascu

Полузащитник сборной Испании Родри получил награду лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. Именно он был признан самым ценным футболистом турнира по итогам завершившегося мундиаля.

В финальном матче испанцы в дополнительное время обыграли сборную Аргентины со счётом 1:0 и во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира. Единственный мяч в игре забил Ферран Торрес.

Для Родри этот турнир стал очередным крупным успехом в составе национальной команды. Ранее вместе со сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы, а в 2024 году был удостоен награды «Золотой мяч».

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Лия Мурадьян
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