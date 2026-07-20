Родри признан лучшим игроком чемпионата мира — 2026

Полузащитник сборной Испании Родри получил награду лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. Именно он был признан самым ценным футболистом турнира по итогам завершившегося мундиаля.

В финальном матче испанцы в дополнительное время обыграли сборную Аргентины со счётом 1:0 и во второй раз в истории завоевали титул чемпионов мира. Единственный мяч в игре забил Ферран Торрес.

Для Родри этот турнир стал очередным крупным успехом в составе национальной команды. Ранее вместе со сборной Испании он выигрывал чемпионат Европы, а в 2024 году был удостоен награды «Золотой мяч».