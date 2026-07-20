Сборная Испании установила новый мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в официальных матчах. Историческое достижение команда оформила после победы над Аргентиной со счётом 1:0 в финале чемпионата мира 2026 года.

Благодаря этому успеху испанцы довели свою серию без поражений до 38 встреч. Она продолжается с марта 2024 года. При подсчёте учитываются только официальные матчи, без товарищеских игр и результатов серий пенальти.

Предыдущее достижение принадлежало сборной Италии. Под руководством Роберто Манчини, который позже работал в петербургском «Зените», итальянцы не проигрывали в 37 официальных матчах подряд в период с 2018 по 2021 год.

Победа в финале мирового первенства позволила испанской команде не только во второй раз завоевать титул чемпионов мира, но и единолично возглавить список сборных с самой длинной беспроигрышной серией в истории международного футбола.

Ранее Life.ru писал, что Испания стала двукратным чемпионом мира благодаря голу Торреса. Ферран забил на 106-й минуте дополнительного времени игры с Аргентиной, воспользовавшись численным преимуществом после удаления Энцо Фернандеса. Этот гол стал решающим.