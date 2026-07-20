Трамп объявил ЧМ-2026 величайшим футбольным событием в истории

Президент США Дональд Трамп назвал чемпионат мира 2026 года одним из величайших событий в истории спорта и похвалил его организаторов. Слова главы Белого дома привёл журналист Ник Сортор в социальной сети X.

Турнир принимали США, Канада и Мексика. Суммарно матчи посетили почти семь миллионов болельщиков — это стало новым рекордом мировых первенств.

«Ничего подобного не случалось ранее с любыми мероприятиями, включая футбол или американский футбол, как бы это ни называть», — заявил Трамп.

Американский лидер добавил, что турнир оказался в несколько раз масштабнее прежних соревнований FIFA. Он поздравил Джанни Инфантино и его команду, отметив, что гости со всего мира остались довольны поездкой, а США предстали перед ними в новом свете.

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира 2026 года, во второй раз завоевав главный футбольный трофей. Исход финала решил Ферран Торрес, забивший единственный гол во втором дополнительном тайме. Дональд Трамп тогда отпраздновал победу вместе с командой, хотя ему намекали, что сцену после вручения кубка неплохо бы и покинуть.