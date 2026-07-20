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20 июля, 12:48

Тайный ритуал чемпионов: Кукурелья повторил трюк Капдевилы, после чего Испания выиграла ЧМ

Кукурелья закопал монету по совету Капдевилы перед финалом ЧМ и выиграл

Обложка © X / Joan Capdevila

Обложка © X / Joan Capdevila

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья перед финалом чемпионата мира повторил тайный ритуал своего соотечественника Жоана Капдевилы, закопав «счастливую» монету в газон. Этот жест помог испанцам одержать победу над Аргентиной со счётом 1:0 и завоевать трофей, пишет Daily Mail.

Кукурелья закопал монету по совету Капдевилы перед финалом ЧМ и выиграл. Видео © X / Joan Capdevila

«В 2010 году я закопал монету в траву перед началом матча... Я рассказывал об этом миллионы раз. Вчера я попросил (Кукурелью) сделать то же самое... Марк, я тебя очень люблю. Ты — чемпион мира!» — написал Капдевила в соцсетях.

На кадрах видно, как Кукурелья во время разминки вынимает монету из носка, убедившись, что за ним никто не наблюдает, затем наклоняется и втыкает её в поле, после чего быстро возвращается к партнёрам. Капдевила, который ранее умолял президента США Дональда Трампа помочь ему получить визу для посещения финала, наблюдал за этим ритуалом с трибун и заснял момент на видео.

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Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв Аргентину со счётом 0:1 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал превосходство испанской сборной и попросил не обесценивать прежние достижения команды из-за финального поражения. Испания завоевала свой второй титул чемпионов мира. Капитан аргентинцев заявил, что его команда сделала всё возможное, однако победа была честно заработана соперником.

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Александра Мышляева
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