Тайный ритуал чемпионов: Кукурелья повторил трюк Капдевилы, после чего Испания выиграла ЧМ

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья перед финалом чемпионата мира повторил тайный ритуал своего соотечественника Жоана Капдевилы, закопав «счастливую» монету в газон. Этот жест помог испанцам одержать победу над Аргентиной со счётом 1:0 и завоевать трофей, пишет Daily Mail.

Кукурелья закопал монету по совету Капдевилы перед финалом ЧМ и выиграл. Видео © X / Joan Capdevila

«В 2010 году я закопал монету в траву перед началом матча... Я рассказывал об этом миллионы раз. Вчера я попросил (Кукурелью) сделать то же самое... Марк, я тебя очень люблю. Ты — чемпион мира!» — написал Капдевила в соцсетях.

На кадрах видно, как Кукурелья во время разминки вынимает монету из носка, убедившись, что за ним никто не наблюдает, затем наклоняется и втыкает её в поле, после чего быстро возвращается к партнёрам. Капдевила, который ранее умолял президента США Дональда Трампа помочь ему получить визу для посещения финала, наблюдал за этим ритуалом с трибун и заснял момент на видео.