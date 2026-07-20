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20 июля, 11:03

«Мы предсказали — вы сыграли»: Разработчики симулятора FC 26 ещё в июне указали на победителя ЧМ

EA Sports в пятый раз подряд предсказала победителя чемпионата мира

Сборная Испании по футболу после победы на ЧМ-2026. Обложка © ТАСС / AP / Julio Cortez

Сборная Испании по футболу после победы на ЧМ-2026. Обложка © ТАСС / AP / Julio Cortez

Electronic Arts в пятый раз подряд точно предсказала победителя чемпионата мира по футболу с помощью симуляции в EA Sports FC 26. Компания ещё в июне спрогнозировала победу сборной Испании, и в ночь на 20 июля испанцы обыграли Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0 в финале турнира, подтвердив прогноз.

В официальном аккаунте EA Sports FC в соцсети X разработчики опубликовали лаконичное сообщение: «Мы предсказали. Вы сыграли. Испания воплотила это в жизнь». Издатель также сообщил, что пользователи симулятора и мобильной версии привели испанскую сборную к победе более 11 миллионов раз ещё до завершения реального чемпионата.

Эта победа продлила безошибочную серию Electronic Arts до пяти чемпионатов подряд. Ранее симуляции верно определили победителей турниров 2010 (Испания), 2014 (Германия), 2018 (Франция) и 2022 (Аргентина). Единственная ошибка компании случилась в 2006 году — тогда игра предсказала победу Чехии, но трофей завоевала Италия.

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Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв Аргентину со счётом 0:1 в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса. Лионель Месси признал, что испанцы были сильнее, и призвал не перечёркивать предыдущие успехи команды из-за этого поражения. Это второй титул для Испании в истории чемпионатов мира. Аргентинский капитан отметил, что команда выложилась полностью, но соперник заслужил победу.

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Анастасия Никонорова
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