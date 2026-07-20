«Мы предсказали — вы сыграли»: Разработчики симулятора FC 26 ещё в июне указали на победителя ЧМ

Electronic Arts в пятый раз подряд точно предсказала победителя чемпионата мира по футболу с помощью симуляции в EA Sports FC 26. Компания ещё в июне спрогнозировала победу сборной Испании, и в ночь на 20 июля испанцы обыграли Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0 в финале турнира, подтвердив прогноз.

В официальном аккаунте EA Sports FC в соцсети X разработчики опубликовали лаконичное сообщение: «Мы предсказали. Вы сыграли. Испания воплотила это в жизнь». Издатель также сообщил, что пользователи симулятора и мобильной версии привели испанскую сборную к победе более 11 миллионов раз ещё до завершения реального чемпионата.

Эта победа продлила безошибочную серию Electronic Arts до пяти чемпионатов подряд. Ранее симуляции верно определили победителей турниров 2010 (Испания), 2014 (Германия), 2018 (Франция) и 2022 (Аргентина). Единственная ошибка компании случилась в 2006 году — тогда игра предсказала победу Чехии, но трофей завоевала Италия.