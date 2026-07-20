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20 июля, 07:53

«Они были лучше»: Месси честно оценил поражение Аргентины в финале ЧМ-2026

Месси признал превосходство Испании в финале ЧМ-2026

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Лионель Месси признал, что сборная Испании превзошла аргентинцев в финале чемпионата мира. Слова капитана южноамериканской команды приводит ESPN. Решающая встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч испанцы забили в дополнительное время.

«Мне грустно, но я понимаю, что мы играли изо всех сил. Честно говоря, они были лучше. Мы проиграли, и мы это принимаем», — сказал Месси.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» призвал не перечёркивать предыдущие достижения команды из-за неудачи в решающей игре.

«Это не значит, что мы забудем всё, что сделали до сих пор, поэтому я хотел бы поблагодарить всю команду, игроков и страну», — добавил футболист.

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Аргентинцы не смогли защитить чемпионский титул и завершили турнир с серебряными медалями. После финального свистка Месси не смог сдержать слёз. Капитан аргентинцев расплакался на церемонии награждения, когда получил серебряную медаль чемпионата мира.

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Полина Никифорова
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