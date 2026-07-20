Лионель Месси заплакал после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Лионель Месси заплакал на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу. Капитан сборной Аргентины получил серебряную медаль, но не смог сдержать слёз.

Слёзы Месси в финале ЧМ-2026. Видео © X / AM☬

Команда Месси уступила сборной Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.