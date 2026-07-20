Лионель Месси заплакал после поражения Аргентины в финале ЧМ-2026
Лионель Месси после проигрыша. Обложка © X / AM☬
Лионель Месси заплакал на церемонии награждения после финального матча чемпионата мира по футболу. Капитан сборной Аргентины получил серебряную медаль, но не смог сдержать слёз.
Слёзы Месси в финале ЧМ-2026. Видео © X / AM☬
Команда Месси уступила сборной Испании со счётом 0:1 в дополнительное время.
Сейчас Лионелю 39 лет. Он стал первым игроком в истории, кто выходил в стартовом составе в финалах трёх мундиалей. На чемпионате мира 2026 года он забил восемь мячей. Этот результат сделал его вторым бомбардиром турнира. Первое место в гонке снайперов занял француз Килиан Мбаппе с десятью голами.
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