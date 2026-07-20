Мбаппе во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе завершил чемпионат мира 2026 года в статусе лучшего бомбардира турнира.

Француз провёл восемь матчей и забил 10 мячей. Второе место в списке снайперов занял капитан сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого девять голов в восьми встречах.

Для Мбаппе это уже второй подряд титул лучшего бомбардира мирового первенства. На чемпионате мира 2022 года в Катаре он также возглавил список снайперов, отличившись восемь раз.

27-летний форвард с 2024 года выступает за мадридский «Реал». В составе испанского клуба он выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок сезона-2024/25.

Со сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году, а в 2022-м завоевал серебряные медали. Кроме того, после завершения турнира 2026 года он стал единоличным рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира — на его счету уже 22 забитых мяча.