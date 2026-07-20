«Боролись до конца»: Скалони назвал причины поражения Аргентины в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал финальный матч чемпионата мира-2026, в котором аргентинцы уступили Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Он признался, что у его подопечных в этот раз оказалось много травм, что приходилось часто делать замену во время игры.

«Мы столкнулись с большим количеством неожиданных травм на ключевых позициях. Нам пришлось заменить трёх из четырёх защитников. Я чувствую грусть, но понимаю, что мы выложились на полную. Я хочу поблагодарить своих футболистов за то, что они подарили нам ещё один финал ЧМ и боролись до конца», — цитирует Скалони пресс-служба ФИФА.

Тренер сборной Аргентины отметил, что соперник показал более сильную и очень достойную игру. Однако он уверен, что его игроки выложились по максимуму, поэтому винить тут особо некого.

Ранее Лионель Месси признал, что сборная Испании превзошла аргентинцев в финале чемпионата мира. Слова капитана южноамериканской команды приводит ESPN. Решающая встреча завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч испанцы забили в дополнительное время. ями. После финального свистка Месси не смог сдержать слёз. Капитан аргентинцев расплакался на церемонии награждения, когда получил серебряную медаль чемпионата мира.