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20 июля, 05:14

Игрок сборной Аргентины Ромеро не пожал руку Трампу на церемонии награждения ЧМ

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cutiromero2

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cutiromero2

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2026.

В решающем матче аргентинцы уступили Испании со счетом 0:1, единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Во время вручения медалей на стадионе «Метлайф Стэдиум» Ромеро прошёл мимо американского лидера, не ответив на приветственный жест.

Финальный матч состоялся 19 июля в Нью-Джерси. Церемонию награждения проводили Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер вручил Кубок мира сборной Испании и отпраздновал победу вместе с командой.

Испания — Аргентина: счёт и результат финала ЧМ-2026
Испания — Аргентина: счёт и результат финала ЧМ-2026

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходил в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Андрей Бражников
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