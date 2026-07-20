Игрок сборной Аргентины Ромеро не пожал руку Трампу на церемонии награждения ЧМ

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро отказался пожимать руку президенту США Дональду Трампу во время церемонии награждения после финала чемпионата мира — 2026.

В решающем матче аргентинцы уступили Испании со счетом 0:1, единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте. Во время вручения медалей на стадионе «Метлайф Стэдиум» Ромеро прошёл мимо американского лидера, не ответив на приветственный жест.

Финальный матч состоялся 19 июля в Нью-Джерси. Церемонию награждения проводили Дональд Трамп и глава ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер вручил Кубок мира сборной Испании и отпраздновал победу вместе с командой.