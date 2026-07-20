Экс-игрок «Зенита» устроил драку с испанцами в финале ЧМ-2026 после свистка

Сразу после финального свистка в решающем матче ЧМ-2026 на футбольном поле вспыхнула драка. Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес спровоцировал конфликт с игроками команды Испании.

Аргентинец схватил за шею защитника соперников Эрика Гарсию. Затем он толкнул полузащитника Гави. Партнёры по командам быстро разняли участников потасовки. Главный арбитр показал Паредесу прямую красную карточку.

Драка в финале ЧМ-2026. Видео X / SoP@sportsonpredict

Напомним, в матче, который прошёл на стадионе в Нью-Джерси, сборная Испании обыграла команду Аргентины со счётом 1:0. Единственный мяч футболисты забили в дополнительное время. Отличился Ферран Торрес на 106-й минуте встречи.

Таким образом испанцы во второй раз в истории выиграли чемпионат мира. Ранее команда брала этот трофей в 2010 году. Тогда футболисты сборной Испании победили в финале команду Нидерландов в дополнительное время с тем же счётом 1:0.