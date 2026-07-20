Премьер Педро Санчес поздравил сборную Испании с победой на ЧМ-2026

Премьер Испании Педро Санчес поздравил национальную сборную с победой на чемпионате мира 2026 года. Политик отметил успех команды в социальных сетях.

«Мы чемпионы мира. Наша команда – выдающаяся», – написал он.

Санчес вместе с королём Филиппом VI присутствовали на финальном матче в США, где Испания обыграла Аргентину со счётом 1:0. Монарх участвовал в церемонии награждения, а на стадионе также были президент США Дональд Трамп, премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум и глава ФИФА Джанни Инфантино.

Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил своих футболистов за борьбу до конца, несмотря на то, что сам не присутствовал на финале из-за суеверия. В Испании болельщики празднуют победу, а полиция готовится обеспечить безопасность на маршруте возвращения команды в Мадрид.

Ранее Life.ru писал, что сборная Англии завоевала бронзу ЧМ-2026, обыграв Францию со счётом 6:4. В напряжённом матче за третье место отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Букайо Сака с хет-триком и Джуд Беллингем. Французские голы забили Килиан Мбаппе, Брэдли Барколя и Усман Дембеле, но этого оказалось недостаточно для победы.