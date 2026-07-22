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Регион
22 июля, 18:14

Криштиану Роналду признан одним из главных разочарований ЧМ. Кто ещё провалил мундиаль?

Bleacher Report включил Роналду и Нойера в список главных разочарований ЧМ

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Издание Bleacher Report составило символическую сборную главных разочарований чемпионата мира по футболу 2026 года. В неё вошли игроки, которые, по мнению авторов, не смогли оправдать ожидания болельщиков и экспертов.

В список попали португальский нападающий Криштиану Роналду и немецкий голкипер Мануэль Нойер. Среди защитников оказались англичанин Рис Джеймс, бразилец Габриэл, немец Йонатан Та и француз Люка Динь.

В полузащиту авторы включили уругвайца Федерико Вальверде, португальца Витинью и немца Лероя Сане. Атакующую линию дополнили англичанин Нони Мадуэке и ивуариец Ян Диоманде.

Кроме игроков, Bleacher Report выделил и главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса. По мнению издания, его работа на турнире также не оправдала ожиданий.

Роналду поддержал обвинения ФИФА в помощи Аргентине на ЧМ-2026
Роналду поддержал обвинения ФИФА в помощи Аргентине на ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года проходил в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая Аргентину в финале со счетом 1:0.

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Никита Никонов
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